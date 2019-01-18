Курс валют на 18 січня: євро дещо подорожчав, долар не відстає

На п'ятницю, 18 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта трохи додали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 18 січня ціна американського долара становитиме 28,03 гривні. Читайте також: Чи зміцниться гривня: пояснення економіста Зауважимо, що це на 2 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він також подорожчав, проте вже дещо суттєвіше – плюс 5 копійок, якщо порівнювати з курсом на четвер. Відтак, у п’ятницю європейська валюта коштуватиме 31,95 гривні.