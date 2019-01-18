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      Курс валют на 18 січня: євро дещо подорожчав, долар не відстає

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      Курс валют НБУ на сьогодні 18-01-2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 18 січня: долар і євро додали у ціні / CNBC

      На п'ятницю, 18 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта трохи додали у ціні.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 18 січня ціна американського долара становитиме 28,03 гривні.

      Зауважимо, що це на 2 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він також подорожчав, проте вже дещо суттєвіше – плюс 5 копійок, якщо порівнювати з курсом на четвер.

      Відтак, у п’ятницю європейська валюта коштуватиме 31,95 гривні.  

      Теги: Новини України Гроші Гривня НБУ Валюта Долар-Гривня Долар Євро Курси валют
      Джерело: 24 канал
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