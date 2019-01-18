Курс валют на 18 січня: євро дещо подорожчав, долар не відстає
На п'ятницю, 18 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта трохи додали у ціні.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 18 січня ціна американського долара становитиме 28,03 гривні.
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Зауважимо, що це на 2 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також подорожчав, проте вже дещо суттєвіше – плюс 5 копійок, якщо порівнювати з курсом на четвер.
Відтак, у п’ятницю європейська валюта коштуватиме 31,95 гривні.
Джерело: 24 канал
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