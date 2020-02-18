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      Курс валют на 18 лютого: долар – без змін, євро піднявся вгору

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      Яким буде курс валют від НБУ 18 лютого / 24 Канал

      На вівторок, 18 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, американська валюта залишилася без змін, натомість європейська трохи додала.

      Яким буде курс долара до гривні

      За інформацією пресслужби НБУ, 18 лютого вартість одного американського долара становитиме 24,45 гривні. Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, позиції долара не змінилися. Примітно, що долар у понеділок, 17 лютого, впав на 2 копійки.

      Цікаво! Куди та скільки переказували гроші українці в 2019 році

      Зауважимо, що у 2020 році американська валюта здебільшого йшла вгору. І їй навіть вдалося подолати спершу позначку у 24 гривні, а за деякий час – і у 25 гривень. З 5 лютого долар із певними коливаннями почав падати. Наприкінці 2019 року одиниця американської валюти коштувала щонайменше 23,3 гривні.

      Яким буде курс євро до гривні

      Якщо порівнювати з курсом на 17 лютого, європейська валюта, на відміну від американської, дещо додала в ціні до гривні, але не суттєво. Згідно з даними НБУ, євро зміцнився на 1 копійку та тепер коштуватиме 26,5 гривні за одиницю. Цікаво, що попереднього банківського дня євро знецінився аж на 9 копійок.

      Наприкінці минулого року євро здебільшого дешевшав і зумів опуститися нижче за 26 гривень. Зокрема, 20 грудня за одиницю європейської валюти треба було викласти 25,98 гривні. Від початку нового року вартість євро було на рівні 26,4 – 26,5 гривні за одиницю.

      Вперше євро досяг показника у 26,9 гривні 17-го січня та відтоді поступово піднімався вгору. Зрештою європейська валюта подолала позначку у 27 гривень 24 січня. Далі євро то піднімався, то падав, проте залишався на рівні понад 27 гривень за одиницю. Нинішнє ж падіння євро стартувало 5 лютого, коли він досяг показника у 27,46 гривні.

      Зверніть увагу! Як відкриття ринку землі вплине на курс валют: пояснення НБУ

      Чому гривня падала на початку 2020-го

      Як розповів у коментарі 24 каналу директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, через низку факторів сезонне падіння гривні відбулося не в листопаді – грудні, а в січні 2020 року.

      У попередні роки завжди падіння гривні припадало на листопад – грудень – січень. У 2019 році це не відбулося. Через гарний врожай заходило багато нерезидентів, які пропонували валюту. І ціни на енергоносії. Зараз ціни на газ і бензин є дуже низькими. Можливо, в жовтні знову буде падіння гривні. Через сезонність,
      – зауважив експерт.

      За словами заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, курс гривні на початку 2020 року почав падати через те, що імпорт переважав над експортом. Крім цього, можна було побачити активність компаній щодо сплати дивідендів: деякі компанії купували валюту.

      У НБУ, зі свого боку, кажуть, що їм довелося продати 143,5 мільйона доларів з міжнародних золотовалютних резервів задля підтримки курсу гривні. Також у Нацбанку переконують, що загроз для знецінення гривні немає, і гривня продовжить зміцнюватись в 2020 році.

      Відповідно до прогнозів Мінекономіки та експертів, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме приблизно 27 гривень за один долар.

      ​Радимо ознайомитися! Якою була зарплата українців у грудні 2019 року

      курс валют за незалежної України, курс валют з 1996 по 2019 роки
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Гроші Гривня Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар Євро
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