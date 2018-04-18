Курс валют на 18 квітня: долар без змін, євро впав у ціні
На середу, 18 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.
Як йдеться в офіційному повідомленні на сайті Національного банку України, один американський долар 18 квітня буде коштувати стільки, як і день до цього – 26,08 гривень.
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На відміну від долара, євро дещо втратило в ціні відносно української гривні. Головна валюта Євросоюзу опустилася на 4 копійки – до 32,23 гривень за одиницю.
Джерело: 24 Канал
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