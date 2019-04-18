Курс валют на 18 квітня: євро та долар втрачають
На четвер, 18 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют дещо впала у ціні.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 18 квітня ціна американського долара становитиме 26,69 гривні.
Зауважимо, що це на 3 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то його вартість також зменшилася, якщо порівнювати з курсом на середу, але вже на 5 копійок.
Відтак, у четвер європейська валюта коштуватиме 30,16 гривні.
Джерело: 24 канал
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