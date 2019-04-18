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      Курс валют на 18 квітня: євро та долар втрачають

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      Курс валют НБУ на сьогодні 18.04.2019 - курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 18 квітня: євро і долар подешевшали / Getty Images

      На четвер, 18 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют дещо впала у ціні.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 18 квітня ціна американського долара становитиме 26,69 гривні.

      Зауважимо, що це на 3 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то його вартість також зменшилася, якщо порівнювати з курсом на середу, але вже на 5 копійок.

      Відтак, у четвер європейська валюта коштуватиме 30,16 гривні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Курси валют НБУ Валюта Долар-Гривня Гривня Євро Долар
      Джерело: 24 канал
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