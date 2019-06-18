09:43
18 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НОВИНИ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, 17 червня
      Вєсті. UA: Куди перенесуть Адміністрацію Зеленського. Ляшко думкою багатіє
      Вєсті.UA
      20:43, 17 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НОВИНИ ОДЕСИ

      Курс валют на 18 червня: долар трохи подорожчав, євро дещо впав

      167 Читать новость на русском
      Курс долара, євро - курс валют НБУ на сьогодні 18 червня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ на 18 червня / unsplash.com

      На вівторок, 18 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо подорожчала, натомість європейська втратила у ціні.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 18 червня ціна американського долара становитиме 26,42 гривні.

      Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні 1 копійку.

      Щодо євро, то він навпаки подешевшав – мінус 6 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю, 14 червня .

      Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 29,76 гривні.

      blog_ava
      У Канаді під час параду за участю прем'єра Трюдо сталася стрілянина, є постраждалі: фото, відео
      сьогодні
      1673
      Теги: Новини України Гроші Валюта Долар Євро Курси валют Гривня Долар-Гривня НБУ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Шість запитань до соратників президента Зеленського
      сьогодні , 09:00 Шість запитань до соратників президента Зеленського
      Наталя Ромашова 439
      Яку роль відіграє РПЦ у війні з Україною: інтерв'ю з військовим капеланом
      сьогодні , 00:00 Яку роль відіграє РПЦ у війні з Україною: інтерв'ю з військовим капеланом
      Віталій Дейнега 559
      "ЛНР" дает и сразу забирает: как выживают луганчане
      17 червня , 22:00 "ЛНР" дает и сразу забирает: как выживают луганчане
      Ольга Черненко
      Призначення Бухарєва: чим Зеленський нагадує Порошенка
      17 червня , 20:07 Призначення Бухарєва: чим Зеленський нагадує Порошенка
      Крістіна Бердинських 1691
      Як італійські найманці воюють на Донбасі
      17 червня , 19:00 Як італійські найманці воюють на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов 2657
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук