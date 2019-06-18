Курс валют на 18 червня: долар трохи подорожчав, євро дещо впав

На вівторок, 18 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо подорожчала, натомість європейська втратила у ціні.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 18 червня ціна американського долара становитиме 26,42 гривні.

Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні 1 копійку.

Щодо євро, то він навпаки подешевшав – мінус 6 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю, 14 червня .

Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 29,76 гривні.