Курс валют на 18 червня: долар трохи подорожчав, євро дещо впав
На вівторок, 18 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо подорожчала, натомість європейська втратила у ціні.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, 18 червня ціна американського долара становитиме 26,42 гривні.
Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні 1 копійку.
Щодо євро, то він навпаки подешевшав – мінус 6 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю, 14 червня .
Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 29,76 гривні.
Джерело: 24 канал
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