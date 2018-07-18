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Курс валют на 18 липня: євро несуттєво подешевшав, а долар трохи подорожчав

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Курс валют НБУ на 18 липня
Курс валют НБУ на 18 липня / znaj.ua

На середу, 18 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, європейська валюта дещо подешевшала, а ось американський долар несуттєво подорожчав.

За даними НБУ, у середу, 18 липня, офіційний курс євро становитиме 30 гривень 69 копійок.

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Зазначимо, що це – на 2 копійки менше, аніж попереднього банківського дня.

Своєю чергою, американський долар підніметься на 1 копійку. Його офіційний курс становитиме 26 гривень 22 копійки.

Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня євро Гривня
Джерело: 24 канал
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