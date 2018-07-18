Курс валют на 18 липня: євро несуттєво подешевшав, а долар трохи подорожчав

На середу, 18 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, європейська валюта дещо подешевшала, а ось американський долар несуттєво подорожчав.

За даними НБУ, у середу, 18 липня, офіційний курс євро становитиме 30 гривень 69 копійок. Читайте також: НБУ планує випуск оновленої купюри 20 гривень Зазначимо, що це – на 2 копійки менше, аніж попереднього банківського дня. Своєю чергою, американський долар підніметься на 1 копійку. Його офіційний курс становитиме 26 гривень 22 копійки.