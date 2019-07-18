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      Курс валют на 18 липня: євро дешевшає, долар – без змін

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 18 липня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ на 18 липня / GettyImages

      На четвер, 18 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість американської валюти залишилась без змін, а європейська – мінімально подешевшала.

      Нацбанк на своєму офіційному сайті повідомляє, що 18 липня ціна американського долара становитиме 25 гривень 86 копійок.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Це така ж сама ціна, як і було попереднього банківського дня – 17 липня.

      Водночас, головна валюта Євросоюзу почала втрачати у ціні і подешевшала щодо гривні лише на 3 копійки.

      Відтак, у четвер за один євро прийдеться віддати рівно 29 гривень.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Євро Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня
      Джерело: 24 канал
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