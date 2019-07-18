Курс валют на 18 липня: євро дешевшає, долар – без змін
На четвер, 18 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість американської валюти залишилась без змін, а європейська – мінімально подешевшала.
Нацбанк на своєму офіційному сайті повідомляє, що 18 липня ціна американського долара становитиме 25 гривень 86 копійок.
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Це така ж сама ціна, як і було попереднього банківського дня – 17 липня.
Водночас, головна валюта Євросоюзу почала втрачати у ціні і подешевшала щодо гривні лише на 3 копійки.
Відтак, у четвер за один євро прийдеться віддати рівно 29 гривень.
Джерело: 24 канал
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