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      Курс валют на 18 вересня: валюта мінімально подешевшала

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 18 вересня 2019
      Курс валют НБУ на 18 вересня / delo.ua

      На середу, 18 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти подешевшали у ціні.

      Національний банк України на своєму офіційному сайті повідомляє, що 18 вересня ціна американського долара становитиме 24 гривні 76 копійок.

      Важливо: Який курс долара буде затверджений у держбюджеті на 2020 рік

      Це лише на 1 копійку дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 17 вересня.

      Головна валюта Євросоюзу також мінімально втратила у ціні щодо гривні – 2 копійки.

      Відтак, у середу за один євро прийдеться віддати 27 гривень 31 копійку.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
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