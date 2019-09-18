Курс валют на 18 вересня: валюта мінімально подешевшала

На середу, 18 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти подешевшали у ціні.

Національний банк України на своєму офіційному сайті повідомляє, що 18 вересня ціна американського долара становитиме 24 гривні 76 копійок. Важливо: Який курс долара буде затверджений у держбюджеті на 2020 рік Це лише на 1 копійку дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 17 вересня. Головна валюта Євросоюзу також мінімально втратила у ціні щодо гривні – 2 копійки. Відтак, у середу за один євро прийдеться віддати 27 гривень 31 копійку.