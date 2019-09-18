Курс валют на 18 вересня: валюта мінімально подешевшала
На середу, 18 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти подешевшали у ціні.
Національний банк України на своєму офіційному сайті повідомляє, що 18 вересня ціна американського долара становитиме 24 гривні 76 копійок.
Важливо: Який курс долара буде затверджений у держбюджеті на 2020 рік
Це лише на 1 копійку дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 17 вересня.
Головна валюта Євросоюзу також мінімально втратила у ціні щодо гривні – 2 копійки.
Відтак, у середу за один євро прийдеться віддати 27 гривень 31 копійку.
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