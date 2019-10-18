Курс валют на 18 жовтня: долар дешевшає, євро дорожчає
На п'ятницю, 18 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. "Американець" подешевшав, а європейська валюта додала у ціні.
За даними на офіційному сайті НБУ, долар США можна буде придбати за 24 гривні 73 копійки.
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Це на 10 копійок менше, ніж у попередній банківський день. А от з євро ситуація трохи інша – європейська валюта додала у ціні.
Євро коштуватиме 27 гривень 49 копійок. Це на 11 копійок більше, ніж у четвер, 17 жовтня.
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