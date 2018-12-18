Курс валют на 18 грудня: євро суттєво відірвався від гривні, долар – не відстає

На вівторок 18 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта подорожчали, причім остання набагато суттєвіше.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 18 грудня ціна американського долара становитиме 27,89 гривні.

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Зауважимо, що це на 6 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він також подорожчав, щоправда вже суттєвіше – плюс 22 копійки, якщо порівнювати з курсом на понеділок.

Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 31,63 гривні.