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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Курс валют на 18 грудня: євро суттєво відірвався від гривні, долар – не відстає

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      Курс валют НБУ на сьогодні 18.12.2018: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 18 грудня: долар і євро дорожчають / MarketWatch

      На вівторок 18 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта подорожчали, причім остання набагато суттєвіше.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 18 грудня ціна американського долара становитиме 27,89 гривні.

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      Зауважимо, що це на 6 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він також подорожчав, щоправда вже суттєвіше – плюс 22 копійки, якщо порівнювати з курсом на понеділок.

      Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 31,63 гривні.

      Теги: Новини України Гроші НБУ Курси валют євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта
      Джерело: 24 канал
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