Курс валют на 18 грудня: євро суттєво відірвався від гривні, долар – не відстає
На вівторок 18 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта подорожчали, причім остання набагато суттєвіше.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 18 грудня ціна американського долара становитиме 27,89 гривні.
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Зауважимо, що це на 6 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також подорожчав, щоправда вже суттєвіше – плюс 22 копійки, якщо порівнювати з курсом на понеділок.
Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 31,63 гривні.
Джерело: 24 канал
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