Курс валют на 19 березня: долар зростає, євро тримає ціну
На понеділок, 19 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.
Як повідомили у Національному банку України, долар дещо зріс, у порівняні з попереднім банківським днем. Якщо 16 березня доларі коштував 26,27 гривень, то в понеділок його ціна на 8 копійок зросла – до 26,35 гривень.
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Натомість євро майже не змінило свою ціну, втративши менше однієї копійки у вартості. Відтак валюта ЄС 19 березня за офіційним курсом НБУ буде коштувати 32,41 гривні.
Джерело: 24 Канал
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