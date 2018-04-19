Курс валют на 19 квітня: долар та євро здорожчали

На четвер, 19 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, обидві іноземні валюти додали в ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, долар США додав у ціні 6 копійок у порівнянні із попереднім банківським днем. Тож вартість американської валюти у четвер становить 26 гривень 14 копійок.

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У свою чергу європейська валюта теж не відстає від долара і здорожчала також на 6 копійок. Відтак, 19 квітня курс євро становить 32 гривні 39 копійок.