Курс валют на 19 квітня: долар та євро здорожчали
На четвер, 19 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, обидві іноземні валюти додали в ціні.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, долар США додав у ціні 6 копійок у порівнянні із попереднім банківським днем. Тож вартість американської валюти у четвер становить 26 гривень 14 копійок.
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У свою чергу європейська валюта теж не відстає від долара і здорожчала також на 6 копійок. Відтак, 19 квітня курс євро становить 32 гривні 39 копійок.
Джерело: 24 Канал
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