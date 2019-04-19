Курс валют на 19 квітня: долар стрімко поповз вгору
На п'ятницю, 19 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. "Зелений" напередодні виборів набирає в ціні. Євро теж здорожчало, але не суттєво.
Згідно із офіційним курсом, встановленним Національним банком України, американська валюта додала в ціні 14 копійок.
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Так, 19 квітня за долар доведеться викласти 26 гривень 83 копійки. Раніше ж спостерігалась тенденція падіння вартості "зеленого".
Євро зросло на 3 копійки і у п'ятницю коштуватиме 30 гривень 19 копійок.
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