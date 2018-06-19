Курс валют на 19 червня: євро зріс, долар – на місці

На вівторок, 19 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головна європейська валюта здорожчала на кілька копійок.

Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем євро додав 5 копійок.

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У вівторок, 19 червня, його офіційний курс становитиме 30 гривень 57 копійок.

Натомість американський долар демонструє стабільні показники. Його курс не змінився.

У вівторок, так само, як і в понеділок, офіційний курс долара США становитиме 26 гривень 32 копійки.