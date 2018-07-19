Курс валют на 19 липня: євро різко обвалилося в ціні

На четвер, 19 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, європейська валюта значно подешевшала, а ось американський долар навпаки – додав у ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у четвер, 19 липня, вартість американського долара становить 26 гривень 30 копійок. Це на 8 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

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Натомість, поки "зелений" росте, європейська валюта значно впала у ціні – мінус 15 копійок, якщо порівнювати з курсом на середу, 18 липня.

Тож у четвер за один євро прийдеться віддати 30 гривень 54 копійок.