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      Курс валют на 19 серпня: євро коштує менше ніж 28 гривень

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 19 серпня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ 19 серпня / Getty Images

      На понеділок, 19 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти суттєво втратили в ціні.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 19 серпня один американський долар коштуватиме 25,14 гривні.

      Зверніть увагу! Валютна лібералізація: з 8 серпня бізнес може купувати валюту в кредит – без обмежень

      Зауважимо, що це на 18 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він подешевшав проте вже суттєвіше – мінус 38 копійок, якщо порівнювати з курсом на п'ятницю, 16 серпня. 

      Відтак, у понеділок за одиницу європейської валюти доведеться викласти 27,85 гривні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Валюта Курси валют Долар Євро
      Джерело: 24 канал
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