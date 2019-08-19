Курс валют на 19 серпня: євро коштує менше ніж 28 гривень

На понеділок, 19 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти суттєво втратили в ціні.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 19 серпня один американський долар коштуватиме 25,14 гривні. Зверніть увагу! Валютна лібералізація: з 8 серпня бізнес може купувати валюту в кредит – без обмежень Зауважимо, що це на 18 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня. Щодо євро, то він подешевшав проте вже суттєвіше – мінус 38 копійок, якщо порівнювати з курсом на п'ятницю, 16 серпня. Відтак, у понеділок за одиницу європейської валюти доведеться викласти 27,85 гривні.