Курс валют на 19 вересня: долар і євро продовжують дешевшати
На четвер, 19 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти втратили у ціні.
Національний банк України на своєму офіційному сайті повідомляє, що 19 вересня ціна американського долара зменшиться на 9 копійок.
Важливо: Який курс долара буде затверджений у держбюджеті на 2020 рік
Так, один "американський зелений" коштуватиме 24 гривні 67 копійок. Євро також впаде у ціні – за нього потрібно буде віддати 27 гривень 27 копійок.
Це на 4 копійки менше, аніж попереднього банківського дня.
Джерело: 24 канал
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