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      Курс валют на 19 вересня: долар і євро продовжують дешевшати

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 19 вересня 2019
      Курс валют НБУ на 19 вересня / gettyimages.com

      На четвер, 19 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти втратили у ціні.

      Національний банк України на своєму офіційному сайті повідомляє, що 19 вересня ціна американського долара зменшиться на 9 копійок.

      Важливо: Який курс долара буде затверджений у держбюджеті на 2020 рік

      Так, один "американський зелений" коштуватиме 24 гривні 67 копійок. Євро також впаде у ціні – за нього потрібно буде віддати 27 гривень 27 копійок 

      Це на 4 копійки менше, аніж попереднього банківського дня. 


       

      blog_ava
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      Теги: Новини України НБУ Курси валют Валюта Гривня Долар-Гривня Долар Євро
      Джерело: 24 канал
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