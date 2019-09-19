Курс валют на 19 вересня: долар і євро продовжують дешевшати

На четвер, 19 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти втратили у ціні.

Національний банк України на своєму офіційному сайті повідомляє, що 19 вересня ціна американського долара зменшиться на 9 копійок.

Важливо: Який курс долара буде затверджений у держбюджеті на 2020 рік

Так, один "американський зелений" коштуватиме 24 гривні 67 копійок. Євро також впаде у ціні – за нього потрібно буде віддати 27 гривень 27 копійок.

Це на 4 копійки менше, аніж попереднього банківського дня.





