На понеділок, 19 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар здешевів, а євро додало в ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар втратив у ціні 2 копійки. Тож у понеділок американська валюта коштує 27 гривень 75 копійок.

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Тим часом європейська валюта здорожчала на 9 копійок. Так, вартість євро становить 31 гривню 49 копійок.