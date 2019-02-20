Курс валют на 20 лютого: долар та євро впали в ціні

На середу, 20 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти дещо здешевіли.

За даними офіційного сайту НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США втратив у ціні 2 копійки. Тож у середу вартість американської валюти становить 27 гривень 17 копійок.

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Тим часом європейська валюта здешевіла на 12 копійок. Так, ё євро в середу коштує 30 гривень 68 копійок.