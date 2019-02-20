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      Курс валют на 20 лютого: долар та євро впали в ціні

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      Курс валют НБУ на сьогодні 20.02.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 20 лютого / Фото пресс-служби НБУ // flickr

      На середу, 20 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти дещо здешевіли.

      За даними офіційного сайту НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США втратив у ціні 2 копійки. Тож у середу вартість американської валюти становить 27 гривень 17 копійок.

      Читайте також: Гривня зміцнилася: які причини та скільки це триватиме?

      Тим часом європейська валюта здешевіла на 12 копійок. Так, ё євро в середу коштує 30 гривень 68 копійок.

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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар Долар-Гривня Євро Гривня
      Джерело: 24 Канал
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