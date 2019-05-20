Курс валют на 20 травня: євро подешевшало, долар стабільний
На понеділок, 20 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти майже не змінили свою вартість, однак євро трохи подешевшало.
Відповідно до інформації державного регуляторного органу, у понеділок 20 травня ціна американського долара становитиме 26,36 гривні.
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Попереднього банківського дня – у п'ятницю, 17 травня – "зелений" коштував лише на 2 копійки менше.
А от вартість євро зменшилася на 6 копійок. Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 29,45 гривні.
Джерело: 24 канал
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