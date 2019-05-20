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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Курс валют на 20 травня: євро подешевшало, долар стабільний

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      Курс валют НБУ на сьогодні 20.05.2019 - курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 20 травня / gettyimages.com

      На понеділок, 20 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти майже не змінили свою вартість, однак євро трохи подешевшало.

      Відповідно до інформації державного регуляторного органу, у понеділок 20 травня ціна американського долара становитиме 26,36 гривні.

      Попереднього банківського дня – у п'ятницю, 17 травня – "зелений" коштував лише на 2 копійки менше.

      А от вартість євро зменшилася на 6 копійок. Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 29,45 гривні.

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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар НБУ Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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