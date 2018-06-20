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Курс валют на 20 червня: долар суттєво зріс, євро дешевшає

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Курс валют НБУ на 20 червня
Курс валют НБУ на 20 червня / dnpr.com.ua

На середу, 20 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар США подорожчав на 12 копійок.

На офіційному сайті Національного банку України йдеться, що євро втратив 7 копійок.

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У середу, 20 червня, курс європейської валюти складатиме 30 гривень 50 копійок.

А американський долар навпаки значно зміцнився.

Його курс становитиме 26 гривень 44 копійки, що на 12 копійок більше, ніж напередодні.

Теги: Новини України євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
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