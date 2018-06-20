Курс валют на 20 червня: долар суттєво зріс, євро дешевшає
На середу, 20 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар США подорожчав на 12 копійок.
На офіційному сайті Національного банку України йдеться, що євро втратив 7 копійок.
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У середу, 20 червня, курс європейської валюти складатиме 30 гривень 50 копійок.
А американський долар навпаки значно зміцнився.
Його курс становитиме 26 гривень 44 копійки, що на 12 копійок більше, ніж напередодні.
Джерело: 24 Канал
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