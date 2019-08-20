Курс валют на 20 серпня: гривня відвоювала втрачені позиції

Яким буде курс валют від НБУ 20 серпня / Фото 24 Каналу

На вівторок, 20 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти додали у ціні.