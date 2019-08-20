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      Курс валют на 20 серпня: гривня відвоювала втрачені позиції

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 20 серпня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ 20 серпня / Фото 24 Каналу

      На вівторок, 20 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти додали у ціні.

      20 серпня, відповідно до даних державного регуляторного органу, вартість одного американського долара становитиме 25,18 гривні.

      Це на 4 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро то він також подорожчав, але дещо суттєвіше, якщо порівнювати з курсом на понеділок – ця валюта додала 10 копійок.

      Відтак, у вівторок один американський долар коштуватиме 27,95 гривні.

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      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют Гроші НБУ
      Джерело: 24 канал
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