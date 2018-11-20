На вівторок, 20 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, європейська валюта продовжує дорожчати, а ось американський долар майже не змінив позицій.

Про це інформує офіційний сайт НБУ. У порівнянні із попереднім банківським днем долар додав у вартості одну копійку. Його ціна становить 27 гривень 76 копійок. Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України Своєю чергою, європейська валюта продовжує стрімко зростати. У вівторок, 20 листопада, вона додала у вартості 23 копійки. Так, євро коштує 31 гривню 72 копійки.