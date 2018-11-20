Курс валют на 20 листопада: євро стрімко дорожчає, долар – майже незмінний
На вівторок, 20 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, європейська валюта продовжує дорожчати, а ось американський долар майже не змінив позицій.
Про це інформує офіційний сайт НБУ. У порівнянні із попереднім банківським днем долар додав у вартості одну копійку. Його ціна становить 27 гривень 76 копійок.
Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України
Своєю чергою, європейська валюта продовжує стрімко зростати. У вівторок, 20 листопада, вона додала у вартості 23 копійки. Так, євро коштує 31 гривню 72 копійки.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
Військові розповіли, як взяли позицію бойовиків, коли загинув Сліпак5 липня 2016 , 19:23
Канал Al Jazeera не впустив FEMENістку в прямий ефір (Фото)22 квітня 2013 , 21:04
Аякс – Динамо: екс-гравець збірної України назвав найбільш проблемну ланку в грі суперників киян22 серпня , 08:54
Мексиканцям дозволили кохатись у машинах, тому що аll you need is love22 серпня , 12:10