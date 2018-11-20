09:32
20 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів
      Вєсті Кремля
      20:26, 19 листопада
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Курс валют на 20 листопада: євро стрімко дорожчає, долар – майже незмінний

      1138 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на 20 листопада
      Курс валют НБУ на 20 листопада / france-amerique.com

      На вівторок, 20 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, європейська валюта продовжує дорожчати, а ось американський долар майже не змінив позицій.

      Про це інформує офіційний сайт НБУ. У порівнянні із попереднім банківським днем долар додав у вартості одну копійку. Його ціна становить 27 гривень 76 копійок.

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Своєю чергою, європейська валюта продовжує стрімко зростати. У вівторок, 20 листопада, вона додала у вартості 23 копійки. Так, євро коштує 31 гривню 72 копійки.

      Теги: Новини України НБУ Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар євро
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      сьогодні , 08:40 В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      Наталя Ромашова 480
      Підвищені платіжки за холодні квартири: хто в цьому винен і що робити
      сьогодні , 08:00 Підвищені платіжки за холодні квартири: хто в цьому винен і що робити
      Вікторія Войціцька 198
      Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      19 листопада , 11:41 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      1
      Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби
      19 листопада , 22:01 Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби
      Олексій Чибісов 2289
      Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
      19 листопада , 21:09 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
      1324
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Військові розповіли, як взяли позицію бойовиків, коли загинув Сліпак
      5 липня 2016 , 19:23
      Канал Al Jazeera не впустив FEMENістку в прямий ефір (Фото)
       22 квітня 2013 , 21:04
      Аякс – Динамо: екс-гравець збірної України назвав найбільш проблемну ланку в грі суперників киян
       22 серпня , 08:54
      Мексиканцям дозволили кохатись у машинах, тому що аll you need is love
       22 серпня , 12:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук