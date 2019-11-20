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      Курс валют на 20 листопада: долар та євро трохи додали в ціні

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      Курс валют НБУ на 20 листопада / Фото пресслужби НБУ // flickr

      На середу, 20 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти додали в ціні по кілька копійок.

      За даними на офіційному сайті НБУ, американська валюта здорожчала всього на 6 копійок. Тож 1 долар у середу коштує 24 гривні 20 копійок.

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      Тим часом європейська валюта дещо більше додала в ціні, а саме 12 копійок. Так, вартість 1 євро становить 26 гривень 81 копійку.

      Україна на Євро-2020 зіграє в Амстердамі та Бухаресті в одній групі з Нідерландами
      сьогодні
      6283
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
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