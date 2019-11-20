Курс валют на 20 листопада: долар та євро трохи додали в ціні

На середу, 20 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти додали в ціні по кілька копійок.

За даними на офіційному сайті НБУ, американська валюта здорожчала всього на 6 копійок. Тож 1 долар у середу коштує 24 гривні 20 копійок. Читайте також: Уряд хоче легалізувати криптовалюту: що про це відомо Тим часом європейська валюта дещо більше додала в ціні, а саме 12 копійок. Так, вартість 1 євро становить 26 гривень 81 копійку.