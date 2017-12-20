Курс валют на 20 грудня: євро і долар продовжують дорожчати
08:30, сьогодні 298 Читать новость на русском
На середу, 20 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Як американська, так і європейська валюти додали у ціні.
Як йдеться у повідомленні на офіційному сайті НБУ, курс долара щодо гривні зазнав мінімальних змін.
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У середу, 20 грудня, валюта США коштуватиме 27 гривень 88 копійок, що лише на одну копійку більше, аніж у вівторок, 19 грудня.
Значно більше додало у ціні євро. У середу за нього доведеться віддати 32 гривні 96 копійок, що на 9 копійок більше, аніж попереднього банківського дня.
Джерело: 24 Канал
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