Курс валют на 20 грудня: євро і долар продовжують вільне падіння

На п'ятницю, 20 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська і європейська валюти продовжують дешевшати.

За даними Нацбанку, долар США здешевшав на 4 копійки і коштує 23,37 гривні. Він продовжує бити рекордні за 4 роки показники. Цікаво: в якій валюті краще зберігати гроші: думка українців Своєю чергою, євро у порівнянні із курсом за четвер, 19 грудня, теж втратило 4 копійки. Його ціна у п’ятницю, 20 грудня, становить 25,98 гривні.