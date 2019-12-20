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      Курс валют на 20 грудня: євро і долар продовжують вільне падіння

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      Курс валют НБУ на 20 грудня / unsplash.com

      На п'ятницю, 20 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, американська і європейська валюти продовжують дешевшати.

      За даними Нацбанку, долар США здешевшав на 4 копійки і коштує 23,37 гривні. Він продовжує бити рекордні за 4 роки показники.

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      Своєю чергою, євро у порівнянні із курсом за четвер, 19 грудня, теж втратило 4 копійки.

      Його ціна у п’ятницю, 20 грудня, становить 25,98 гривні.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України НБУ Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
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