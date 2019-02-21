Курс валют на 21 лютого: долар подешевшав, а євро подорожчав
На четвер, 21 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар США подешевшав, а євро подорожчав.
За даними офіційного сайту НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта втратила у ціні 9 копійок. Тож у четвер вартість долара США становить 27 гривень 8 копійок.
Читайте також: Гривня стрімко зміцнюється, та чи тривалим буде цей тренд: коментарі експертів
Щодо європейської валюти, то вона подорожчала на 4 копійки. Тож Євро у четвер коштує 30 гривень 72 копійки.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
У Сирії загинув колишній "беркутівець", підозрюваний у розстрілах на Майдані, – ЗМІсьогодні , 08:52
-
Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігорясьогодні , 08:40
-
Головні новини 20 лютого: Україна вшанувала пам'ять Небесної Сотні, Порошенко виступив в ООНсьогодні , 08:01
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
"Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті13 жовтня 2018 , 16:01
Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться21 квітня 2018 , 10:15
"Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя22 серпня 2018 , 14:50