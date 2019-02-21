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      Курс валют на 21 лютого: долар подешевшав, а євро подорожчав

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      Курс валют НБУ на сьогодні 21.02.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 21 лютого / unsplash.com/

      На четвер, 21 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар США подешевшав, а євро подорожчав.

      За даними офіційного сайту НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта втратила у ціні 9 копійок. Тож у четвер вартість долара США становить 27 гривень 8 копійок.

      Читайте також: Гривня стрімко зміцнюється, та чи тривалим буде цей тренд: коментарі експертів

      Щодо європейської валюти, то вона подорожчала на 4 копійки. Тож Євро у четвер коштує 30 гривень 72 копійки.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро НБУ
      Джерело: 24 канал
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