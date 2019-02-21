Курс валют на 21 лютого: долар подешевшав, а євро подорожчав

На четвер, 21 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар США подешевшав, а євро подорожчав.

За даними офіційного сайту НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта втратила у ціні 9 копійок. Тож у четвер вартість долара США становить 27 гривень 8 копійок.

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Щодо європейської валюти, то вона подорожчала на 4 копійки. Тож Євро у четвер коштує 30 гривень 72 копійки.