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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Курс валют на 21 березня: долар та євро різко втратили у ціні

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Курс валют НБУ на 21 березня
Курс валют НБУ на 21 березня / УНІАН

На середу, 21 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

Як повідомили у Національному банку України, у порівняні з попереднім банківським днем, долар значно втратив у ціні. 21 березня валюта США відносно гривні коштуватиме 26,30 гривень, що на 13 копійок менше, аніж за день до цього.

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Ще більше опустилося в ціні відносно гривні євро. Головна валюта Європейського Союзу оцінена в 32,28 гривень, хоча за день до цього була на 26 копійок дорожче.

Теги: Новини України Долар Долар-Гривня євро Гривня Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
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