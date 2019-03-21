Курс валют на 21 березня: долар трохи подорожчав, ціна євро не змінилась
На четвер, 21 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість американської валюти дещо зросла, натомість європейська залишилася без змін.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 21 березня ціна американського долара становитиме 27,17 гривні.
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Зауважимо, що це лише на 1 копійку більше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то його ціна практично не змінилася, якщо порівнювати з курсом на середу.
Відтак, у четвер європейська валюта також коштуватиме 30,85 гривні.
Джерело: 24 канал
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