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      Курс валют на 21 березня: долар трохи подорожчав, ціна євро не змінилась

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      Курс валют НБУ на сьогодні 21.03.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 21 березня: долар виріс, євро – без змін / Getty Images

      На четвер, 21 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість американської валюти дещо зросла, натомість європейська залишилася без змін.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 21 березня ціна американського долара становитиме 27,17 гривні.

      Зауважимо, що це лише на 1 копійку більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то його ціна практично не змінилася, якщо порівнювати з курсом на середу.

      Відтак, у четвер європейська валюта також коштуватиме 30,85 гривні.

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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар Долар-Гривня Гривня Євро НБУ
      Джерело: 24 канал
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