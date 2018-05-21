Курс валют на 21 травня: долар і євро продовжують падати

На понеділок 21 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейська валюта дещо впали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 21 травня ціна американського долара становитиме 26,14 гривні.

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Зауважимо, що це на чотири копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він також подешевшав – мінус 11 копійок, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю, 18 травня.

Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 30,80 гривні.