Курс валют на 21 травня: долар і євро суттєво подешевшали

На вівторок, 21 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти втратили в ціні.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 21 травня ціна американського долара становитиме 26,20 гривні. Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" упав у ціні на 16 копійок. Щодо євро, то він також подешевшав, щоправда дещо суттєвіше – мінус 19 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 20 травня. Відтак, у п’ятницю європейська валюта коштуватиме 29,26 гривні.