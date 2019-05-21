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      Курс валют на 21 травня: долар і євро суттєво подешевшали

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      Курс валют НБУ на сьогодні 21.05.2019 - курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 21 травня / gettyimages.com

      На вівторок, 21 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти втратили в ціні.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 21 травня ціна американського долара становитиме 26,20 гривні.

      Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" упав у ціні на 16 копійок.

      Щодо євро, то він також подешевшав, щоправда дещо суттєвіше – мінус 19 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 20 травня.

      Відтак, у п’ятницю європейська валюта коштуватиме 29,26 гривні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Долар Євро Долар-Гривня Гривня НБУ Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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