Курс валют на 21 червня: євро суттєво подорожчало

На четвер, 21 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська і європейська валюти додали в ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, долар США додав у ціні на 3 копійки. Тож у четвер за один "зелений" прийдеться віддати 26 гривень 47 копійок.

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Щодо євро, то він також подорожчав, проте значно суттєвіше – плюс 15 копійок, якщо порівнювати з курсом на середу, 20 червня.

Відтак, офіційний курс головної валюти Євросоюзу 21 червня становитиме 30 гривень 65 копійок.