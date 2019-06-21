Курс валют на 21 червня: долар і євро піднялися в ціні

На п'ятницю, 21 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з даними НБУ, як американська, так і європейська валюти додали у вартості.

Відповідно до даних Нацбанку, ціна американського долара у п'ятницю, 21 червня, становитиме 26 гривень 37 копійок.

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Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то долар піднявся у ціні на незначних 4 копійки.

А ось ціна європейської валюти закріпиться на позначці у 29 гривень 82 копійки.

Так, у порівнянні з курсом за 20 червня, його ціна зросла аж на 31 копійку.