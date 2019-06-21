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      Курс валют на 21 червня: долар і євро піднялися в ціні

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      Курс долара, євро - курс валют НБУ на сьогодні 19 червня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ на 21 червня / politeka.net

      На п'ятницю, 21 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з даними НБУ, як американська, так і європейська валюти додали у вартості.

      Відповідно до даних Нацбанку, ціна американського долара у п'ятницю, 21 червня, становитиме 26 гривень 37 копійок

      Важливо: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то долар піднявся у ціні на незначних 4 копійки.

      А ось ціна європейської валюти закріпиться на позначці у 29 гривень 82 копійки.

      Так, у порівнянні з курсом за 20 червня, його ціна зросла аж на 31 копійку.

      blog_ava
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      Теги: Валюта Курси валют Новини України Долар Долар-Гривня Гривня Євро
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