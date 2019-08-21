Курс валют на 21 серпня: долар та євро можна придбати дещо дешевше

На середу, 21 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти незначно втратили у ціні порівняно з українськими грошима.

У середу, 21 серпня, відповідно до даних державного регуляторного органу, вартість одного долара США становить 25 гривень 13 копійок.

Щодо євро – він також подешевшав, але дещо суттєвіше. Ця валюта втратила 11 копійок.

Відтак, 21 серпня один євро коштує 27 гривень 84 копійки.