Курс валют на 21 серпня: долар та євро можна придбати дещо дешевше
На середу, 21 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти незначно втратили у ціні порівняно з українськими грошима.
У середу, 21 серпня, відповідно до даних державного регуляторного органу, вартість одного долара США становить 25 гривень 13 копійок.
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Це на 5 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня (20 серпня).
Щодо євро – він також подешевшав, але дещо суттєвіше. Ця валюта втратила 11 копійок.
Відтак, 21 серпня один євро коштує 27 гривень 84 копійки.
Джерело: 24 канал
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