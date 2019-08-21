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      Курс валют на 21 серпня: долар та євро можна придбати дещо дешевше

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 21 серпня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ 21 серпня / Фото прес-служби НБУ // flickr

      На середу, 21 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти незначно втратили у ціні порівняно з українськими грошима.

      У середу, 21 серпня, відповідно до даних державного регуляторного органу, вартість одного долара США становить 25 гривень 13 копійок.

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      Це на 5 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня (20 серпня).

      Щодо євро – він також подешевшав, але дещо суттєвіше. Ця валюта втратила 11 копійок.

      Відтак, 21 серпня один євро коштує 27 гривень 84 копійки.

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      Теги: Новини України Євро Гривня Долар-Гривня Долар Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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