09:07
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Курс валют на 21 листопада: позиції долара не змінились

      38 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на 21 листопада
      Курс валют НБУ на 21 листопада / onlinecredit.in.ua

      На середу, 21 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, долар зовсім не змінив своїх позицій, а євро несуттєво втратило в ціні.

      Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта не здешевіла і не здорожчала. Тож у середу вартість долара становить 27 гривень 76 копійок.

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Тим часом євро втратило в ціні лише 2 копійки. Так, європейська валюта коштує 31 гривню 70 копійок.

      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня євро
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Всепрощаючі українці, або Катів нашого народу треба покарати
      сьогодні , 08:35 Всепрощаючі українці, або Катів нашого народу треба покарати
      Ігор Лапін 225
      День гідності та свободи: історія Євромайдану та програма заходів в Україні
      сьогодні , 08:37 День гідності та свободи: історія Євромайдану та програма заходів в Україні
      2814
      "Бути Астрід Ліндгрен": як жила авторка книжок про Карлсона та Пеппі Довгупанчоху
      сьогодні , 07:03 "Бути Астрід Ліндгрен": як жила авторка книжок про Карлсона та Пеппі Довгупанчоху
      Юлія Ліпенцева 195
      "Нам выбили дверь люди в камуфляже и масках": чем заканчивается забастовка в "ЛНР"
      сьогодні , 04:10 "Нам выбили дверь люди в камуфляже и масках": чем заканчивается забастовка в "ЛНР"
      Денис Казанський 849
      Як Міноборони краде гроші на закупівлях харчування для українських військових: шокуючі цифри
      20 листопада , 23:00 Як Міноборони краде гроші на закупівлях харчування для українських військових: шокуючі цифри
      Віталій Шабунін 731
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук