На середу, 21 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, долар зовсім не змінив своїх позицій, а євро несуттєво втратило в ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта не здешевіла і не здорожчала. Тож у середу вартість долара становить 27 гривень 76 копійок.

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Тим часом євро втратило в ціні лише 2 копійки. Так, європейська валюта коштує 31 гривню 70 копійок.