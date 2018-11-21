Курс валют на 21 листопада: позиції долара не змінились
На середу, 21 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, долар зовсім не змінив своїх позицій, а євро несуттєво втратило в ціні.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем, американська валюта не здешевіла і не здорожчала. Тож у середу вартість долара становить 27 гривень 76 копійок.
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Тим часом євро втратило в ціні лише 2 копійки. Так, європейська валюта коштує 31 гривню 70 копійок.
Джерело: 24 Канал
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