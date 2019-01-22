Курс валют на 22 січня: євро і долар продовжують втрачати в ціні

На вівторок, 22 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і європейська валюта, і долар США продовжують дешевшати.

Як повідомляє на своєму сайті регуляторний орган, 22 січня ціна американського долара становитиме 27 гривень 94 копійки. Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України Зазначимо, що це на 4 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня. Своєю чергою, європейська валюта здешевіла одразу на 15 копійок у порівнянні із курсом на 21 січня. Так, євро 22 січня коштуватиме 31 гривню 75 копійок.