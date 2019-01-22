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      Курс валют на 22 січня: євро і долар продовжують втрачати в ціні

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      Курс валют НБУ на сьогодні 22-01-2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 22 січня / news.rambler.ru

      На вівторок, 22 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і європейська валюта, і долар США продовжують дешевшати.

      Як повідомляє на своєму сайті регуляторний орган, 22 січня ціна американського долара становитиме 27 гривень 94 копійки.

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      Зазначимо, що це на 4 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Своєю чергою, європейська валюта здешевіла одразу на 15 копійок у порівнянні із курсом на 21 січня.

      Так, євро 22 січня коштуватиме 31 гривню 75 копійок.

      Теги: Новини України Євро НБУ Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар
      Джерело: 24 канал
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