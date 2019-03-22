Курс валют на 22 березня: долар та євро знову подорожчали

На п'ятницю, 22 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти додали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє НБУ, 22 березня ціна американського долара знову збільшилася.

"Американець" додав у ціні 10 копійок у порівнянні із попереднім банківським днем. Його можна буде купити за 27 гривень 26 копійок.

Євро подорожчало більше. У п'ятницю, 22 березня, його можна буде придбати за 31 гривню 4 копійки. Це на 20 копійок більше, ніж у четвер.