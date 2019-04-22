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      Курс валют на 22 квітня: долар і євро дорожчають

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      Курс валют НБУ на сьогодні 22.04.2019 - курс долара, курс євро
      Яким буде курс валют НБУ на 22 квітня / politeka.net

      На понеділок, 22 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют дещо зросла у ціні.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 22 квітня ціна американського долара становитиме 26,85 гривні.

      Зауважимо, що це на 2 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то його вартість також зросла на 2 копійки, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю.

      Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 30,21 гривні.

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      Теги: Новини України НБУ Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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