Курс валют на 22 травня: зміцнення гривні триває

На середу, 22 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Щодо обох основних світових валют гривня помітно зміцніла.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 22 травня ціна американського долара становитиме 26,11 гривні.

Читайте також: Провідні банки країни уже скористалися новим інструментом рефінансування НБУ У попередній банківський день "зелений" коштував на 9 копійок більше.

Щодо євро, то він також подешевшав, причому дещо суттєвіше – на 12 копійок.

У середу, 22 травня, європейська валюта коштуватиме 29,14 гривні.