09:04
22 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін любить Ксенію Троянську. Полковники діда Пу
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 травня
      Вєсті.UA: Перепалка Ляшка і Зеленського. Неоднозначні кольори Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:12, 21 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Курс валют на 22 травня: зміцнення гривні триває

      200 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на сьогодні 22.05.2019 - курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 22 травня / ckp.in.ua

      На середу, 22 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Щодо обох основних світових валют гривня помітно зміцніла.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 22 травня ціна американського долара становитиме 26,11 гривні.

      Читайте також: Провідні банки країни уже скористалися новим інструментом рефінансування НБУ

      У попередній банківський день "зелений" коштував на 9 копійок більше.

      Щодо євро, то він також подешевшав, причому дещо суттєвіше – на 12 копійок.

      У середу, 22 травня, європейська валюта коштуватиме 29,14 гривні.

      blog_ava
      США дали Туреччині два тижні на відмову від покупки С-400 у Росії
      сьогодні
      1403
      Теги: Новини України Євро Долар-Гривня Долар Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Які сфери контролюють українські олігархи: головні корупційні схеми
      сьогодні , 08:50 Які сфери контролюють українські олігархи: головні корупційні схеми
      Антон Голобородько 180
      Три брехні, в які Луценко втягнув адвоката Трампа
      сьогодні , 07:01 Три брехні, в які Луценко втягнув адвоката Трампа
      Сергій Лещенко 901
      Як дострокові вибори вплинуть на кишені українців
      сьогодні , 00:59 Як дострокові вибори вплинуть на кишені українців
      Яніна Ткачук 3416
      Коли, чому і як розпускали Верховну Раду України
      21 травня , 23:26 Коли, чому і як розпускали Верховну Раду України
      Ірина Юрковська 694
      Рада не буде воювати із Президентом, – голова Комітету виборців про дострокові вибори
      21 травня , 22:38 Рада не буде воювати із Президентом, – голова Комітету виборців про дострокові вибори
      Євгенія Мазур 1482
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук