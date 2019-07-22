Курс валют на 22 липня: євро та долар суттєво впали в ціні

На понеділок, 22 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти помітно втратили у ціні щодо українських грошей.

Так, згідно з даними національного регулятора, у понеділок, 22 липня, за "зелений" доведеться віддати 25 гривень та 82 копійки.

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Це аж на 21 копійку менше, аніж попереднього банківського дня (у п'ятницю, 19 липня).

Також впав помітно і курс євро. 19 липня він коштував 29 гривень і 20 копійок, а от у понеділок, 22 липня, вже 28 гривень і 98 копійок.

Тож курс євровалюти щодо гривні став на 22 копійки нижчим.