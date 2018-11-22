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      Курс валют на 22 листопада: долар дорожчає, євро падає

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      Курс валют НБУ на 22 листопада: долар дещо додає у ціні, натомість євро – втрачає
      Курс валют НБУ на 22 листопада: долар дещо додає у ціні, натомість євро – втрачає / nhpr.org

      На четвер, 22 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо додала у ціні, натомість європейська – подешевшала.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 22 листопада ціна американського долара становитиме 27,78 гривні.

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      Зауважимо, що це на 2 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він навпаки подешевшав – мінус 1 копійка, якщо порівнювати з курсом на середу.

      Відтак, у четвер європейська валюта коштуватиме 31,69 гривні.

      Теги: Новини України Валюта Курси валют євро Долар Долар-Гривня Гривня НБУ
      Джерело: 24 канал
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