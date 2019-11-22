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      Курс валют на 22 листопада: євро трішки подорожчало

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      Яким буде курс валют від НБУ 22 листопада / narodna-pravda.ua

      На п'ятницю, 22 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Як американська, так і європейська валюти трішки виросли у ціні.

      Відповідно до даних НБУ, 22 листопада за один американський долар доведеться викласти 24,19 гривні.

      Зверніть увагу! Є два сценарії, – Милованов про курс долара у наступному році

      Це на 1 копійку дорожче, аніж було попереднього банківського дня.

      Євро, зі свого боку, також подорожчало, проте вже на 9 копійок, якщо порівнювати, з курсом на четвер, 21 листопада.

      Таким чином, у п'ятницю ціна євро становитиме 26,83 гривні.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Євро Гривня Валюта Курси валют
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