Курс валют на 22 листопада: євро трішки подорожчало
На п'ятницю, 22 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Як американська, так і європейська валюти трішки виросли у ціні.
Відповідно до даних НБУ, 22 листопада за один американський долар доведеться викласти 24,19 гривні.
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Це на 1 копійку дорожче, аніж було попереднього банківського дня.
Євро, зі свого боку, також подорожчало, проте вже на 9 копійок, якщо порівнювати, з курсом на четвер, 21 листопада.
Таким чином, у п'ятницю ціна євро становитиме 26,83 гривні.
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