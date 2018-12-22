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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Курс валют на 22 грудня: долар і євро різко дешевшають

      470 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на сьогодні 22.12.2018: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 22 грудня / flickr.com

      На суботу, 22 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. І європейська, і американська валюта продовжують втрачати у ціні.

      Як повідомляє на своєму сайті Національний банк України, 22 грудня долар подешевшав на 14 копійок.

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      Тепер за нього треба віддати 27 гривень 43 копійки.

      Європейська валюта втратила у ціні ще більше – аж 26 копійок. 20 грудня за євро доведеться заплатити 31 гривню 31 копійку.

      Теги: Новини України НБУ Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар Євро
      Джерело: 24 канал
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