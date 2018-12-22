Курс валют на 22 грудня: долар і євро різко дешевшають

На суботу, 22 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. І європейська, і американська валюта продовжують втрачати у ціні.

Як повідомляє на своєму сайті Національний банк України, 22 грудня долар подешевшав на 14 копійок.

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Тепер за нього треба віддати 27 гривень 43 копійки.

Європейська валюта втратила у ціні ще більше – аж 26 копійок. 20 грудня за євро доведеться заплатити 31 гривню 31 копійку.