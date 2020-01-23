Курс валют на 23 січня: долар та євро знову лізуть угору

На четвер, 23 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта після короткого "падіння" стрімко вирвалась вгору, європейська – повільно продовжила дорожчати.

Національний банк України повідомив на своєму офіційному сайті, що за американський долар у четвер, 23 січня, доведеться віддати 24 гривні 33 копійки.

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Це на 7 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

Водночас, євро подорожчає на копійку у порівнянні з курсом за 22 січня.

Так, ціна одного євро складе 26 гривень 98 копійок.

Різко вгору: як міняється курс валют від початку року

Наприкінці 2019-го Нацбанк встановив курс долара на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні.

Така їхня ціна протрималась упродовж новорічно-різдвяних свят.

Однак вже після них валюта почала дорожчати. Так, за 3 тижні нового року долар виріс у ціні на 63 копійки, а євро – на 58 копійок.

Тим часом Нацбанк запевняє: хвилюватися немає причин – загроз для знецінення гривні нема.

За прогнозами Мінекономіки, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар.



Як змінювався середньорічний курс долара/ інфографіка 24 каналу