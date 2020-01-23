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      Курс валют на 23 січня: долар та євро знову лізуть угору

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      Курс валют НБУ на 23 січня / unsplash.com

      На четвер, 23 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Американська валюта після короткого "падіння" стрімко вирвалась вгору, європейська – повільно продовжила дорожчати.

      Національний банк України повідомив на своєму офіційному сайті, що за американський долар у четвер, 23 січня, доведеться віддати 24 гривні 33 копійки.

      Це цікаво: У яких валютах Україна зберігає свої резерви: дані

      Це на 7 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Водночас, євро подорожчає на копійку у порівнянні з курсом за 22 січня.

      Так, ціна одного євро складе 26 гривень 98 копійок.

      Різко вгору: як міняється курс валют від початку року

      • Наприкінці 2019-го Нацбанк встановив курс долара на рівні 23,7 гривні, а євро – 26,4 гривні.
      • Така їхня ціна протрималась упродовж новорічно-різдвяних свят.
      • Однак вже після них валюта почала дорожчати. Так, за 3 тижні нового року долар виріс у ціні на 63 копійки, а євро – на 58 копійок.
      • Тим часом Нацбанк запевняє: хвилюватися немає причин – загроз для знецінення гривні нема.
      • За прогнозами Мінекономіки, середньорічний обмінний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар.


      Як змінювався середньорічний курс долара/ інфографіка 24 каналу

      Гороскоп на 23 січня для всіх знаків зодіаку
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Гривня НБУ Євро Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня
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