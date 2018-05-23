Курс валют на 23 травня: долар несуттєво подешевшав, євро подорожчав

На середу, 23 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головна валюта Євросоюзу подорожчала. Натомість долар несуттєво поменшав.

Так, за даними на сайту НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, долар подешевшав лише на 1 копійку.

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23 травня його офіційний курс становитиме 26 гривень 7 копійок.

Щодо головної валюти Євросоюзу, то вона подорожчала на 7 копійок.

Офіційний курс євро у вівторок становитиме 30 гривень 74 копійок.