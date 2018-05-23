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Курс валют на 23 травня: долар несуттєво подешевшав, євро подорожчав

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Курс валют НБУ на 23 травня
Курс валют НБУ на 23 травня / euroexchangeratenews.co.uk

На середу, 23 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Головна валюта Євросоюзу подорожчала. Натомість долар несуттєво поменшав.

Так, за даними на сайту НБУ, у порівнянні з попереднім банківським днем, долар подешевшав лише на 1 копійку.

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23 травня його офіційний курс становитиме 26 гривень 7 копійок.

Щодо головної валюти Євросоюзу, то вона подорожчала на 7 копійок.

Офіційний курс євро у вівторок становитиме 30 гривень 74 копійок.

Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня євро НБУ Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
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