Курс валют на 23 червня: євро суттєво додав, долар дешевшає
На суботу, 23 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, американська валюта дещо впала у ціні, натомість європейська суттєво подорожчала.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 23 червня ціна американського долара становитиме 26,24 гривні.
Зауважимо, що це на 6 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він навпаки подорожчав, причім суттєво – плюс 21 копійку, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю, 22 червня.
Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 30,56 гривні.
Джерело: 24 канал
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