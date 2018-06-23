09:40
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
  • вівторок
    24°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр
Вєсті Кремля
00:32, сьогодні
Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкомату
Вєсті.UA
00:55, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Курс валют на 23 червня: євро суттєво додав, долар дешевшає

268 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 23 червня: долар подешевшав, євро суттєво подорожчав
Курс валют НБУ на 23 червня: долар подешевшав, євро суттєво подорожчав / pixabay.com

На суботу, 23 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, американська валюта дещо впала у ціні, натомість європейська суттєво подорожчала.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 23 червня ціна американського долара становитиме 26,24 гривні.

Зауважимо, що це на 6 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він навпаки подорожчав, причім суттєво – плюс 21 копійку, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю, 22 червня.

Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 30,56 гривні.

Теги: Новини України Гроші НБУ Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня євро
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як зекономити на митті посуду
22 червня, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук