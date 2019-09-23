Курс валют на 23 вересня: валюта продовжує значно дешевіти
На понеділок, 23 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти за вихідні значно втратили в ціні.
Так, НБУ на своєму офіційному сайті повідомляє: 23 вересня ціна американського долара буде на 18 копійок меншою від попереднього банківського дня.
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Ціна одного долара становитиме 24 гривні 43 копійки.
Своєю чергою, євро впаде в ціні аж на 30 копійок у порівнянні з курсом за 20 вересня.
Його вартість складе 26 гривень 94 копійки.
Джерело: 24 канал
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