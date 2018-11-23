Курс валют на 23 листопада: долар і євро дешевшають
На п'ятницю, 23 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюта дещо подешевшали.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 23 листопада ціна американського долара становитиме 27 гривень 75 копійок.
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Зауважимо, що це на 3 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також подешевшав, якщо порівнювати з курсом на четвер, щоправда вже на 5 копійок.
Відтак, у п'ятницю головна валюта Євросоюзу буде коштувати 31 гривню 64 копійки.
Джерело: 24 Канал
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