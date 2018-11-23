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      Курс валют на 23 листопада: долар і євро дешевшають

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      Курс валют НБУ на 23 листопада
      Курс валют НБУ на 23 листопада / flickr.com

      На п'ятницю, 23 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюта дещо подешевшали.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 23 листопада ціна американського долара становитиме 27 гривень 75 копійок.

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      Зауважимо, що це на 3 копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він також подешевшав, якщо порівнювати з курсом на четвер, щоправда вже на 5 копійок.

      Відтак, у п'ятницю головна валюта Євросоюзу буде коштувати 31 гривню 64 копійки.

      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня євро Долар Валюта Курси валют
      Джерело: 24 Канал
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